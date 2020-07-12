Адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину видеться с дочерью

По словам защитника российский певицы Филиппа Рябченко, информация о том, что Пелагея запретила мужу видеться с дочерью Таисией, является недостоверной.

Никаких запретов не было. Иван Телегин сам не проявляет никакой инициативы. Пелагея наоборот хочет, чтобы в жизни дочери участвовали оба родителя. Однако, Телегин видится с ней лишь раз в несколько месяцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Однако, можно предположить, откуда пошли подобные слухи. Однажды Пелагея действительно воспрепятствовало встрече отца и дочери, но исключительно из соображений безопасности, ведь в настоящее время продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Это было лишь один раз, но Телегин, видимо, воспринял все слишком буквально, и решил вовсе прекратить попытки посетить своего ребенка. Помимо этого, адвокат певицы подчеркнул, что финансовую поддержку хоккеист дочери также не оказывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пелагея опубликовала фото без макияжа.