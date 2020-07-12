Адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину видеться с дочерью

Адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину видеться с дочерью
Пелагея и ее дочь Таисия. Фото: Instagram певицы

По словам защитника российский певицы Филиппа Рябченко, информация о том, что Пелагея запретила мужу видеться с дочерью Таисией, является недостоверной.

Никаких запретов не было. Иван Телегин сам не проявляет никакой инициативы. Пелагея наоборот хочет, чтобы в жизни дочери участвовали оба родителя. Однако, Телегин видится с ней лишь раз в несколько месяцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Однако, можно предположить, откуда пошли подобные слухи. Однажды Пелагея действительно воспрепятствовало встрече отца и дочери, но исключительно из соображений безопасности, ведь в настоящее время продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Это было лишь один раз, но Телегин, видимо, воспринял все слишком буквально, и решил вовсе прекратить попытки посетить своего ребенка. Помимо этого, адвокат певицы подчеркнул, что финансовую поддержку хоккеист дочери также не оказывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пелагея опубликовала фото без макияжа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дочь иван телегин пелагея


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Игрок «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит»
Наводнения в Японии унесли жизни 70 людей
Выезд «Оки» на встречку в Ленобласти закончился гибелью двух человек
ФК «Зенит» рассказал, какую травму получил Лунев
Адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину ...
В Ленобласти похолодает до +8
Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом
На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста