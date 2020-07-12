Собянин заявил, что результаты ЕГЭ продемонстрируют качество дистанционного образования

Текущий год станет показательным во многих сферах жизни. Одной из них стало образование, которое перешло в удаленный формат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Школьники вынуждены были оставить парты и засесть за домашние компьютеры, чтобы продолжать обучаться.

Данные перемены дались нелегко как учителям, так и обучающимся. Педагогам необходимо было дать ученикам ту же учебную программу, но уже в новых условиях, а ученикам необходимо было усваивать эти знания.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва смогла справиться с подобным испытанием, хоть и нельзя сказать, что процесс прошел безболезненно. Глава Москвы рассказал о сложности проведенных работ и уточнил, что столица при этом является одной из самых продвинутых в данном отношении. Об этом Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр Москвы считает, что ЕГЭ, который сейчас проводится в России, станет показателем того, насколько качество прошло дистанционное обучение. Собянин отметил, что делать выводы пока рано, но первые появившиеся результаты являются обнадеживающими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профильный ЕГЭ по математике прошел без серьезных нарушений.