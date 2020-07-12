В Рыбацком рядом с кладбищем загорелась «заброшка»

Пожар, вызвавший большое количество дыма, видного даже издалека, произошел в ночь на понедельник, 12 июля.

Черный дым, плывущий по небу, увидели жители Невского района. Очевидцы опубликовали фотографии происшествия в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По имеющейся от свидетелей информации, загорелось заброшенное здание, находящееся между кладбищем и трамвайным парком. На место ЧП приехали две единицы пожарной техники, а сам огонь удалось устранить за 20 минут.

Официальная информация о случившемся пока что отсутствует. Причины возгорания и площадь здания, которую охватил огонь, неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночном пожаре на Парнасной улице погиб один человек. Из загоревшейся двухкомнатной квартиры удалось вызволить одного из двух находящихся там людей.