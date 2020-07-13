Троллейбус и маршрутка не смогли поделить остановку на Комендантском проспекте

Троллейбус и маршрутка не смогли поделить остановку на Комендантском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 13 июля, на Комендантском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки.

По словам очевидцев, водители наземного транспорта не смогли поделить остановку. В результате соревнование, кто первый подъедет к остановке, привело к ДТП.

«Троллейбус и маршрутка не поделили остановку на Комендантском проспекте д 34», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.

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