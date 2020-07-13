Путин подписал закон, запрещающий выдавать заем под залог недвижимости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает ломбардам выдавать денежные займы под залог недвижимости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления. При этом максимальный размер займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Максимальная сумма оценки увеличивается законом до 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуму внесли законопроект, который даст россиянину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка. Автором инициативы стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. На сегодняшний день гражданин, имущество которого находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион.