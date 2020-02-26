В России ипотечники смогут продать проблемный залог самостоятельно

В России ипотечники смогут продать проблемный залог самостоятельно
Госдума. Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, который даст россиянину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка. Автором инициативы стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Яровой, на сегодняшний день гражданин, имущество которого находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. Она отметила, что это имущество обычно можно продать только по низкой цене.

Кроме того, по словам депутата, гражданину приходится дополнительно оплачивать услуги организатора торгов, а также иногда исполнительный сбор и работу оценщика.

Яровая заявила, что внесенный в Госдуму законопроект направлен на формирование понятной правовой процедуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сельская льготная ипотека заинтересовала жителей России.

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