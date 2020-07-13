В США назвали сроки начала изготовления перспективной вакцины от коронавируса

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что производство перспективной вакцины от коронавируса планируется начать в США уже до конца текущего лета.

Вакцина начнет создаваться, вероятно, через 4-6 недель, сообщает сообщил CNBC.

«Мы будем ее активно производить до конца лета», —отметил он.

К началу лета 2021 года в США планируют создать более 300 миллионов доз сыворотки. Однако такое количество доз немного меньше населения Соединенных Штатов.

США лидирует по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным, в стране насчитывается более 3 млн случаев заражения.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.