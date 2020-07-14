Эксперты рассказали, чем опасны самостоятельные занятия йогой

Эксперты рассказали, чем опасны самостоятельные занятия йогой
Занятия йогой и дыхательные упражнения значительно снижают тревожность. Фото: pixabay.com

Они предупредили, что можно легко получать травму.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем заявил президент Федерации йоги России, руководитель и старший преподаватель «Школы инструкторов йоги» Федерации йоги России Сергей Репин. Он рассказал, что многие считают, что заниматься йогой просто, так как некоторые элементы выглядят простыми. При этом заниматься самостоятельно лучше не стоит из-за травмоопасности практики. При выполнении тех или иных упражнений нужно знать множество нюансов, не все из которых удастся разглядеть на видео в интернете – они требуют разъяснения специалиста.

Также эксперт напомнил, что йога нужна не только как физическая нагрузка – она также влияет на психологическое состояние человека.

«Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату»,

— пояснил Репин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
йога эксперт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Уфе» коронавирусом заболел один из футболистов
Эксперты заметили, что у переболевших коронавирусом снижается количество антител
Экс-теща Аршавина возмутилась из-за его попыток быть хорошим отцом
Петербуржцы, летевшие с Бали, застряли в Шереметьево
В ВОЗ рассказали, каковы основные сценарии распространения коронавируса в мире
Ловрен может не перейти в «Зенит» из «Ливерпуля»
В РФ отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Эксперты рассказали, чем опасны самостоятельные занятия йогой