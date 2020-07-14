Эксперты рассказали, чем опасны самостоятельные занятия йогой

Они предупредили, что можно легко получать травму.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем заявил президент Федерации йоги России, руководитель и старший преподаватель «Школы инструкторов йоги» Федерации йоги России Сергей Репин. Он рассказал, что многие считают, что заниматься йогой просто, так как некоторые элементы выглядят простыми. При этом заниматься самостоятельно лучше не стоит из-за травмоопасности практики. При выполнении тех или иных упражнений нужно знать множество нюансов, не все из которых удастся разглядеть на видео в интернете – они требуют разъяснения специалиста.

Также эксперт напомнил, что йога нужна не только как физическая нагрузка – она также влияет на психологическое состояние человека.

«Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату»,

— пояснил Репин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии.