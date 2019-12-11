Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии

По мнению американских исследователей, наиболее эффективным способом борьбы с подавленным состоянием является йога и дыхательные упражнения.

К таким выводам пришли ученые из Бостонского университета. Они провели эксперимент с участием 30 человек, страдающих от клинической депрессии. Участников исследования разделили на две группы, одна из них уделяла йоге больше времени, другая — меньше.

Выяснилось, что в течение первого же месяца все 30 человек стали значительно лучше спать. Также, участники эксперимента отметили снижение тревожности и улучшение физического состояния. Однако как отразилась на состоянии пациентов разница в интенсивности занятий, ученые не рассказали.

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