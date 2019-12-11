Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии

Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии
Занятия йогой и дыхательные упражнения значительно снижают тревожность. Фото: pixabay.com

По мнению американских исследователей, наиболее эффективным способом борьбы с подавленным состоянием является йога и дыхательные упражнения.

К таким выводам пришли ученые из Бостонского университета. Они провели эксперимент с участием 30 человек, страдающих от клинической депрессии. Участников исследования разделили на две группы, одна из них уделяла йоге больше времени, другая — меньше.

Выяснилось, что в течение первого же месяца все 30 человек стали значительно лучше спать. Также, участники эксперимента отметили снижение тревожности и улучшение физического состояния. Однако как отразилась на состоянии пациентов разница в интенсивности занятий, ученые не рассказали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что употребление авокадо может помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

американские ученые депрессия йога наука США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии
Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга
Полицейские Калининградской области массово вырезали снежинки к Новому ...
В Ленобласти водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Петросян прокомментировал женитьбу на молодой любовнице
Еще одна жертва Соколова рассказала о домогательствах
За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей
Николай Носков дал первый концерт после инсульта