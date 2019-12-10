Ученые рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами

Ученые рассказали, как можно минимизировать риск возникновения сердечных заболеваний и проблем с сосудами. По словам специалистов из Университета штата Пенсильвания, в рационе должно быть авокадо.

Исследователи напомнили, что авокадо существенно снижает риск возникновения проблем с сердцем.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали состояние 45 человек с лишним весом. Первые две недели эксперимента участники соблюдали режим с большим количеством углеводов и жиров. Затем они переходили на одну из трех диет: с малым количеством жиров, с большим, и на диету, включающую прием в пищу одного авокадо в день.

Предположения исследователей о влиянии авокадо на организм подтвердились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что употребление авокадо осенью необходимо для поддержания иммунитета.