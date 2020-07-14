Жителей Ленобласти предупредили о нашествии гадюк

Змеи начали выползать из водоемов. Граждане должны помнить об их опасности.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщили в Росприроднадзоре. В Ленинградской области гадюки покидают водоемы – человек может их встретить не только во время прогулок на природе, но и рядом с жилыми домами. Эксперты просят горожан не приближаться к пресмыкающимся, потому что они могут быть опасны из-за яда, выделяемого ими во время укуса. Они также попросили ни в коем случае не пытаться высосать яд самостоятельно, не разрезать и не прижигать рану. Все это лишь усугубить ситуацию.

Лучше всего сразу обратиться в больницу, где пострадавшему окажут помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили семью гадюк в Юнтоловском заказнике. Поскольку на улице все еще прохладно, то змеи были весьма неактивны.