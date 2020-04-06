Петербуржцы заметили семью гадюк в Юнтоловском заказнике

В Петербург приходит весна и вместе с ней пробуждаются животный мир. Петербургский фотограф наткнулся на «семью» гадюк, выползших на солнце в Юнтоловском заказнике.

Краснокнижных змей заметил фотограф из Петербурга и поделился снимками в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он увидел трех гадюк, которые грелись на солнце. Поскольку на улице все еще прохладно, то змеи были весьма неактивны.

«Послушно разрешали себя фотографировать и ни один фотограф не пострадал», — написал фотограф.

Одна из пользовательниц отметила в комментариях, что на снимках взрослые особи серых гадюк. Она рассказала, что сама пыталась их заснять, однако в теплое время они быстро уползают. А вот от черных гадюк она посоветовала держаться подальше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесах под Петербургом проснулись гадюки, опасаться стоит мужчинам.