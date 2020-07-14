В Обводном канале спасли тонущую девушку

В Центральном районе Петербурга спасли девушку, чуть было не утонувшую в Обводном канале. Выбраться из воды ей помогли двое сотрудников Росгвардии.

Около 10 часов 14 июля старший прапорщик полиции Игорь Быстров и прапорщик полиции Павел Гоморев возвращались домой после ночного дежурства. По дороге к метро они заметили человека в Обводном канале.

В воде находилась девушка. Не дожидаясь приезда спасателей, росгвардейцы перебежали через мост к спуску с набережной и помогли пострадавшей выбраться. На берег её доставили в обессиленном состоянии.

«После чего ее передали прибывшим на место медикам. Гражданка была госпитализирована», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что На набережной канала Грибоедова в центре Петербурга спасли мужчину. Он чуть не утонул в водоеме.