В ГИБДД подтвердили смерть мотоциклиста после аварии на КАД

В Петербурге скончался 51-летний водитель мотоцикла Yamaha Drag Star. Его смерть подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области.
«По последнему ДТП: водитель мотоцикла погиб», — сообщили в отделе пропаганды.
Авария произошла днем 14 июля на 103 км внешнего кольца КАД в Красногвардейском районе. По предварительным данным, мотоцикл Yamaha Drag Star столкнулся с автомобилем Chevrolet Orlando. Машина ехала впереди в попутном направлении, за рулем находился 31-летний мужчина.
Водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позднее от полученных травм скончался.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, проводится проверка.
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