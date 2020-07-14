Россияне могут претендовать на выплаты за продолжительный брак

Супруги, прожившие вместе немалое количество счастливых лет, имеют возможность получить денежные выплаты от государства в честь юбилейных дат.

Правда, стоит отметить, что каждый регион страны самостоятельно регулирует размер выплат. К примеру, в Петербурге, ХМАО и Удмуртии выплаты начисляются следующим образом: 1 год брака = 1000 рублей. Следовательно, за золотую свадьбу (50 лет) пара может получить 50 тысяч, а за бриллиантовую (60 лет) — 60 тысяч рублей. Однако, для получения этих средств должны быть соблюдены определенные условия. Поэтому, порой вознаграждение представляет собой сувениры, выданные на память о событии. Об этом сообщает Life с ссылкой на председателя Центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева.

Также, учитывать стоит и тот факт, что автоматически выплаты перечисляться не будут. Для их оформления следует обратиться в МФЦ. В Москве такая выплата переводится на счет одного из супругов, при условии если пара проживает в данном городе и получает в нем пенсию. В текущем году москвичи на 50-летие совместной жизни могут претендовать на выплату в 21120 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ежедневно регистрируется 200 браков.