В Петербурге ежедневно регистрируется 200 браков

С 29 июня в Петербурге возобновилась торжественная регистрация браков. Ежедневно в городе расписываются около 200 пар. Количество бракосочетаний осталось на том же уровне, что и до начала пандемии.

Регистрацию браков в Петербурге проводят 18 районных отделов ЗАГС и четыре дворца бракосочетания.

«Пока на церемонии могут присутствовать не более 10 человек, включая фотографа и видеооператора», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Запрет на торжественную регистрацию браков длился три месяца — с 28 марта по 28 июня. Парам было предложено перенести или отменить церемонию. Новую дату выбрали 2 тыс. 16 пар, 6 тыс. 140 — зарегистрировали брак без гостей и торжества, оставшиеся 1 тыс. 735 — просто не пришли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты предсказали пик свадебного сезона в Петербурге на август и сентябрь. Организаторы свадеб не исключают, что в эти даты столкнутся с дефицитом хороших площадок и подрядчиков.