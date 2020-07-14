Instagram-блогер Николь Тея скончался на восьмом месяце беременности

Жизнь девушки оборвалась на 25-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Произошедшая трагедия стала огромным шоком для родных и поклонников Youtube и Instagram-блогера Николь Теи. Об этом сообщила мама девушки в Instagram.

В скором времени Тея должна была родить малыша, которому уже придумала имя Рейн. К сожалению, он скончался вместе со своей мамой.

Известно, что на проблемы с сердцем девушка никогда не жаловалась. Однако, за неделю до гибели Тея начала испытывать одышку и боли в спине, но не стала уделять этому должного внимания, подумав, что это нормальное явление для беременности, особенно на таком сроке. Точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Пока что, близкие не могут оправиться от горя. Ведь только недавно девушка находилась рядом и была счастлива своему статусу будущей мамы. Родные обратились к поклонникам Николь и попросили понять их в этот сложный период и не тревожить.

Николь Тея стала известна своими видеороликами, в которых рассказывала о макияже и жизни, а также демонстрировала свои танцевальные способности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла спустя 20 дней после родов.