В полыхающей коммуналке на улице Куйбышева погиб мужчина

В полыхающей коммуналке на улице Куйбышева погиб мужчина
Спасатели тушили пожар около двух часов. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петроградском районе Петербурга спасатели два часа тушили пожар в квартире. По предварительным данным, жертвой происшествия стал мужчина, который проживал в коммуналке.

Возгорание случилось в ночь на среду, 15 июля, в доме №20 на улице Куйбышева. Информация о пожаре была получена экстренными службами в 00:29. На место происшествия направили 24 сотрудника на пяти спецмашинах.

Как сообщил портал 78.ru, согласно предварительным данным, жертвой пожара в квартире, которую спасатели тушили на площади 25 «квадратов», стал проживающий там человек. Со слов соседей, погибший мужчина не менял место жительства с самого рождения.

Также очевидцы отметили, что в ночь трагедии из квартиры доносились громкие звуки музыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранг пожара в квартире на улице Куйбышева был повышен до No1-БИС.

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