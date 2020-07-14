На улице Куйбышева в коммуналке случился пожар. Спасатели на месте

На улице Куйбышева в коммуналке случился пожар. Спасатели на месте
На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС

В настоящий момент идут работы по ликвидации огня.

Информация о пожаре была получена экстренными службами в ночь на 15 июля, в 00:29. Стало известно, что пламя охватило коммунальную квартиру в Петроградском районе, на улице Куйбышева.

На место пожара оперативно прибыли 24 спасателя и 5 единиц специальной техники. Выяснилось, что огонь охватил 25 квадратных метров жилого помещения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

Ранг пожара повышен до №1-БИС. С ним продолжают бороться. Информация о возможных пострадавших пока не приводится. О причинах возникновения огня в квартире также ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар в доходном доме Басевича на Большой Пушкарской. Для тушения огня было задействовано 30 спасателей и 8 единиц техники.

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ГУ МЧС России по Петербургу Петроградский район пожар


 

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