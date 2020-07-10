Спасатели локализовали пожар в доходном доме Басевича на Большой Пушкарской

Спасатели локализовали пожар в доходном доме Басевича на Большой Пушкарской
Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга загорелся дом Басевича. Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось локализовали огонь.

Возгорание случилось сегодня, 10 июля, в здании на Большой Пушкарской. К месту происшествия оперативно прибыли 30 спасателей на восьми спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь распространился на пятом, шестом и седьмом этажах. Пламя локализовали в 08:46.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы делятся фотографиями горящего дома на Большой Пушкарской в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Движение на участке затруднено.

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