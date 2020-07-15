Поклонники перестали узнавать Валерию и Пригожина на фото без фильтров

Поклонники перестали узнавать Валерию и Пригожина на фото без фильтров
Пригожин опубликовал трогательное фото с Валерией. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин поделился трогательным фото со своей женой, певицей Валерией. Поклонники отметили, что на фото супруги выглядят естественно.

Снимок продюсер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что в настоящий момент они находятся в гостях у друзей в Сколково.

«Счастливы вместе», — написал Пригожин под снимком.

В комментариях подписчики отметили, что у Иосифа фотографии, в отличие от его жены, не обработаны фильтрами. И добавили, что супруги выглядят естественными, но в то же время «старенькими».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валерия разозлила подписчиков шуткой про «дагестанскую жену», обувая Пригожина. Такое сравнение не понравилось подписчикам. В комментариях под роликов Валерия попыталась оправдаться за свое высказывание.

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валерия инстаграм Иосиф пригожин


 

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