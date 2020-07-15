В Павловске 15 спасателей около трех часов тушили деревянный дом

В Пушкинском районе Петербурга спасатели тушили частный двухэтажный дом. Постройка полыхала по всей площади.

Возгорание произошло вечером вторника, 14 июля, на 7-й линии в СНТ «Звездочка» в Павловске. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 19:07.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место происшествия направились 15 человек личного состава на трех спецмашинах.

В деревянной постройке размером 10 на 20 метров произошло обрушение кровли по всей площади. На ликвидацию пожара сотрудникам потребовалось чуть менее трех часов. Его потушили в 21:55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Ломоносовском районе ночью полыхал дом почти на 100 «квадратах». Причины появления огня выясняются.