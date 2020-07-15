В Ломоносовском районе ночью полыхал дом почти на 100 «квадратах»

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели больше часа тушили горящий дом. С огнем боролись 12 сотрудников.

Пожар случился вечером вторника, 14 июля в деревне Пеники. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной части в 23:35. К месту происшествия были направлены сотрудники на 3 спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели оценили площадь пожара в 96 квадратных метров.

В 00:52 пламя было полностью потушено. Причины появления огня выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полыхающей коммуналке на улице Куйбышева погиб мужчина.