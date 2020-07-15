Пожарные тушили бумагу в «однушке» на Гражданском проспекте

Пожарные тушили бумагу в &#171;однушке&#187; на Гражданском проспекте
На ликвидацию пожара сотрудникам потребовалось примерно полчаса. Фото: Pixabay

В Калининском районе Северной столицы в квартире жилого дома произошел пожар. В однокомнатной квартире загорелась бумага.

Возгорание случилось во вторник, 14 июля, в доме №90/5 на Гражданском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 21:57. К месту происшествия выехали 15 сотрудников на трех специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь полыхал на кухне площадью десять квадратных метров. На тушение огня спасателям потребовалось примерно полчаса. К 22:28 пламя было полностью потушено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске загорелся деревянный дом. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось чуть менее трех часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Через год в Ленобласти откроют палеонтологический парк
Санавиация доставила в больницу пятерых жителей Ленобласти
Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку
Пожарные тушили бумагу в «однушке» на Гражданском проспекте
В Ропотребнадзоре рассказали о необходимости носить маску не только во ...
В Павловске 15 спасателей около трех часов тушили деревянный дом
В Петербурге оштрафовали 3,5 тысяч жителей за нарушение коронавирусных правил
В Ломоносовском районе ночью полыхал дом почти на 100 «квадратах»