Очевидцы рассказали о взрыве в доме на Краснопутиловской

В Московском районе Петербурга произошел хлопок газа. Об этом рассказали очевидцы.

О произошедшем стало известно сегодня утром, 15 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей случившегося, газ взорвался в здании №108 на Краснопутиловской улице.

На фотографиях видны выбитые окна в здании и черный дым, поднимающийся к небу. Обломки долетели до проезжей части.

Отмечается, что взрыв мог произойти в Кулинарной школе №1, расположенной по адресу Московский проспект №207 и примыкающей к жилому дому №108 на Краснопутиловской улице.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Бору спасатели три часа тушили полыхающую хозпостройку. Сотрудники эвакуировали из здания 24 человека.