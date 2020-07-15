Очевидцы рассказали о взрыве в доме на Краснопутиловской

Очевидцы рассказали о взрыве в доме на Краснопутиловской
Из помещения валит черный дым Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошел хлопок газа. Об этом рассказали очевидцы.

О произошедшем стало известно сегодня утром, 15 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей случившегося, газ взорвался в здании №108 на Краснопутиловской улице.

На фотографиях видны выбитые окна в здании и черный дым, поднимающийся к небу. Обломки долетели до проезжей части.

Отмечается, что взрыв мог произойти в Кулинарной школе №1, расположенной по адресу Московский проспект №207 и примыкающей к жилому дому №108 на Краснопутиловской улице.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Бору спасатели три часа тушили полыхающую хозпостройку. Сотрудники эвакуировали из здания 24 человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивист избил пенсионера из-за сумки с продуктами
Пожилой петербуржец шел по улице Декабристов с коробкой, полной каннабиса
«Автоподставщики» заставили пожилого петербуржца отдать 70 тысяч
Трехлетний мальчик отравился и потерял сознание на детской площадке на ...
В Колпино трое в масках похитили у прохожего часы и золотой крест
В Петербурге задержан несостоявшийся грабитель с игрушечным пистолетом
В МЧС рассказали подробности пожара на Краснопутиловской, где прогремел хлопок
Врач поделилась секретами комфортного сна в жару