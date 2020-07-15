СК начал проверку после взрыва в доме на Краснопутиловской, где пострадала женщина

Сегодня в доме на Краснопутиловской улице произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. Следственный комитет начал проверку.

Взрыв газа случился утром в квартире на первом этаже дома №108. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, на месте работает следственно-оперативная группа, которая осматривает место происшествия вместе со спасателями МЧС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сигнал о ЧП в доме на Краснопутиловской поступил дежурному пожарно-спасательной части в 7:54. К месту возгорания оперативно выехали 49 сотрудников на 13 специальных машинах.