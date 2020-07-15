В МЧС рассказали подробности пожара на Краснопутиловской, где прогремел хлопок

Несколько минут назад стало известно о крупном пожаре в Московском районе Петербурга. В МЧС рассказали подробности инцидента.

По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв газа в доме №108 на Краснопутиловской улице. Кадрами с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, сигнал о ЧП поступил дежурному в 7:54. К месту возгорания оперативно выехали 49 сотрудников на 13 спецмашинах.

На первом этаже пятиэтажного дома пламя охватило 30 квадратных метров. Пожару присвоили номер сложности №1-БИС. К 8:34 возгорание локализовали.

В настоящий момент производится эвакуация жильцов близлежащих квартир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились фотографиями с места происшествия на Краснопутиловской улице. На кадрах видны выбитые окна в здании и черный дым, поднимающийся к небу.