В Петербурге осудили двух грабителей — одного отпустили с «условкой», другой отправился за решетку

В Петербурге Кировский районный суд огласил приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в грабеже. Один из них получил условный срок, второй отправится в колонию строгого режима.

Преступный инцидент произошел ночью 10 октября 2019 года. По данным следствия, двое злоумышленников подошли к мужчине у дома №27 по улице Стойкости и предложили выпить. Дойдя до дома №10 по улице Генерала Симоняка они ударили жертву в голову и повалили на землю, после чего отобрали 500 рублей. На этом они не остановились, мужчины продолжили избивать нового знакомого, а затем похитили мобильный телефон Samsung Galaxy A50, банковские карты и другие ценности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, общая сумма ущерба составила 7 452 рубля.

Подсудимые признали вину. Один получил 1,6 года условно с испытательным сроком 1,6 года, а второй, будучи судимым ранее, отправится в колонии строгого режима на тот же срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за незаконное получение пенсии по инвалидности на 370 тыс. рублей.