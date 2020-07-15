СК выясняет обстоятельства ЧП на канале Грибоедова с суднами «Чайка1» и «Свирь»

СК выясняет обстоятельства ЧП на канале Грибоедова с суднами &#171;Чайка1&#187; и &#171;Свирь&#187;
Столкновение судов на канале Грибоедова. Фото: Следственный комитет РФ.

В среду, 15 июля, на канале Грибоедова в центре Петербурга столкнулись два маломерных судна. Происшествием заинтересовались следователи Петербургского следственного отдела на транспорте.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту столкновения судна «Чайка1» с судном «Свирь». При этом туристов и пассажиров на борту не было — обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас сотрудники СК устанавливают детали произошедшего, и кто в этом виноват. Следователи работают на месте происшествия и опрашивают членов экипажа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссовер оказался на боку после ДТП на Пинегина, на месте все службы. Машины столкнулись на абсолютно пустой дороге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
канал грибоедова новости спб ск чп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит»
Арестованный губернатор Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку
В Петербурге с 1 марта анализы на коронавирусную инфекцию сдали 1,5 ...
Грузовик насмерть сбил женщину на «Нарве»
В Выборге башня Олафа обзаведется панорамным лифтом
Законопроект о проведении многодневного голосования прошел II чтение в Госдуме
В Невском районе на рабочего в котловане свалился грунт
СК выясняет обстоятельства ЧП на канале Грибоедова с суднами ...