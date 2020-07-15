СК выясняет обстоятельства ЧП на канале Грибоедова с суднами «Чайка1» и «Свирь»

В среду, 15 июля, на канале Грибоедова в центре Петербурга столкнулись два маломерных судна. Происшествием заинтересовались следователи Петербургского следственного отдела на транспорте.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту столкновения судна «Чайка1» с судном «Свирь». При этом туристов и пассажиров на борту не было — обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас сотрудники СК устанавливают детали произошедшего, и кто в этом виноват. Следователи работают на месте происшествия и опрашивают членов экипажа.

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