В деревне Низино благоустраивают Центральный парк отдыха и культуры

Уже появилась пешеходная зона и новая площадка для спортивных занятий.

Подходит к концу первая очередь благоустройства. Она осуществлена уже на 80%. Новая пешеходная дорожка связала дома местных жителей с территориями образовательных учреждений — школы и детского сада. Современная спортивная площадка уже установлена. Высадили и деревья. На месте старых зеленых насаждений появились молодые березы. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Новая площадка. Фото: ЛенТВ24

Финансируют данный проект сразу из трех бюджетов — федерального, регионального и местного. Администрация Низино взяла на себя 25% от стоимости заключенного соглашения.

В общей сложности, на благоустройство будет затрачено 12 миллионов рублей. Следующим шагом будет начало работ по облагораживанию территории местного пруда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.