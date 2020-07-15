В деревне Низино благоустраивают Центральный парк отдыха и культуры

В деревне Низино благоустраивают Центральный парк отдыха и культуры
В парке появились молодые деревья. Фото: ЛенТВ24

Уже появилась пешеходная зона и новая площадка для спортивных занятий.

Подходит к концу первая очередь благоустройства. Она осуществлена уже на 80%. Новая пешеходная дорожка связала дома местных жителей с территориями образовательных учреждений — школы и детского сада. Современная спортивная площадка уже установлена. Высадили и деревья. На месте старых зеленых насаждений появились молодые березы. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Новая площадка. Фото: ЛенТВ24

Финансируют данный проект сразу из трех бюджетов — федерального, регионального и местного. Администрация Низино взяла на себя 25% от стоимости заключенного соглашения.

В общей сложности, на благоустройство будет затрачено 12 миллионов рублей. Следующим шагом будет начало работ по облагораживанию территории местного пруда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.

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В деревне Низино благоустраивают Центральный парк отдыха и культуры