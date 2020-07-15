Врач назвала основные симптомы рака щитовидной железы

Опасность данного онкологического заболевания в том, что долгое время больной даже не ощущает, что с ним что-то не так.
Заподозрить у себя болезнь можно по некоторым проявлениям организма. О симптомах рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева.
Первым делом следует понять, не ощущается ли ком в горле. Данный фактор является одним из самых показательных. Также, проявление осиплости, кашля, першения, боли в шее, одышка, и чувства царапания в горле, могут быть тревожными сигналами. Но, к сожалению, подобные симптомы могут проявляться весьма поздно. Об этом сообщает kp.ru.
В случае, если подобная симптоматика дает о себе знать и остается в течение двух недель или даже больше, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.
Чтобы предупредить опасное заболевание, необходимо регулярно посещать врача-эндокринолога и проходить профилактические осмотры.
Отметим, что чаще болезни подвержены женщины. Появление рака щитовидной железы могут спровоцировать как различные генетические синдромы, так и повышенный уровень радиации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком.