Врач назвала основные симптомы рака щитовидной железы

Лучше обращаться к врачу, чтобы узнать причины боли. Фото: Pixabay

Лучше обращаться к врачу, чтобы узнать причины боли. Фото: Pixabay

Опасность данного онкологического заболевания в том, что долгое время больной даже не ощущает, что с ним что-то не так.

Заподозрить у себя болезнь можно по некоторым проявлениям организма. О симптомах рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева.

Первым делом следует понять, не ощущается ли ком в горле. Данный фактор является одним из самых показательных. Также, проявление осиплости, кашля, першения, боли в шее, одышка, и чувства царапания в горле, могут быть тревожными сигналами. Но, к сожалению, подобные симптомы могут проявляться весьма поздно. Об этом сообщает kp.ru.

В случае, если подобная симптоматика дает о себе знать и остается в течение двух недель или даже больше, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Чтобы предупредить опасное заболевание, необходимо регулярно посещать врача-эндокринолога и проходить профилактические осмотры.

Отметим, что чаще болезни подвержены женщины. Появление рака щитовидной железы могут спровоцировать как различные генетические синдромы, так и повышенный уровень радиации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком.