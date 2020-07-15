На Дунайском ДТП: пострадавших трое

Пассажиров с травмами уже госпитализировали.

Все случилось сегодня, 15 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Все случилось на Дунайском проспекте – там столкнулись Chevrolet и Lada. В результате травмы получили трое пассажиров. На место прибыли врачи, которые госпитализировали пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В сеть выложили снимки с места инцидента – на них видно, что автомобили помяты. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто стал виновников аварии.

Подробности пока не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик насмерть сбил женщину на «Нарве». Предварительно, грузовик Scania сбил женщину, когда та переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая погибла на месте происшествия.