Харламова заподозрили в романе с Кошкиной

Артист разводится со своей супругой, и поклонники считают, что он уже нашел, кто его утешит.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Источник уверяет, что между резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной есть что-то большее, чем дружба. Они якобы состоят в отношениях – сейчас юморист находится на стадии развода с актрисой Кристиной Асмус, то есть он свободен.

К слову, это не первый раз, когда в сети появились слухи о любовной связи Харламова и Кошкиной. Артист лишь смеется над этими предположениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов хорошо повеселился до утра в компании актрис. Юморист отметил окончание съемок очередного проекта в окружении коллег.