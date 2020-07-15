Харламова заподозрили в романе с Кошкиной

Харламова заподозрили в романе с Кошкиной
Гарик Харламов удивил поклонников своей худобой. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Артист разводится со своей супругой, и поклонники считают, что он уже нашел, кто его утешит.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Источник уверяет, что между резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной есть что-то большее, чем дружба. Они якобы состоят в отношениях – сейчас юморист находится на стадии развода с актрисой Кристиной Асмус, то есть он свободен.

К слову, это не первый раз, когда в сети появились слухи о любовной связи Харламова и Кошкиной. Артист лишь смеется над этими предположениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов хорошо повеселился до утра в компании актрис. Юморист отметил окончание съемок очередного проекта в окружении коллег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарик харламов роман яна кошкина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачей-гинекологов отправили в СИЗО за подозрения в торговле младенцами
Louis Vuitton вмешался в конфликт Рудковской и Дакоты
В Москве от коронавируса за сутки скончались 24 человека
Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечене
Харламова заподозрили в романе с Кошкиной
Россияне начали активно скупать недвижимость за городом
В России могут увеличить возраст молодежи до 35 лет
Москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус