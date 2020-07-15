Врачей-гинекологов отправили в СИЗО за подозрения в торговле младенцами

Сразу четыре врача пробудут под арестом до 14 сентября.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО сразу четырех врачей-гинекологов. Их подозревают в торговле младенцами, мужчинам предстоит находиться под арестом до 14 сентября.

Напоминаем, что в доме на Аргуновской улице раздавался детский плач, о чем жильцы заявили в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире пятерых младенцев, за которыми присматривала гражданка Китая и еще одна женщина. Считается, что одна из них является суррогатной матерью одного из малышей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух детей на китайском языке. По предварительным данным, их не успели вывезти из страны из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что замглавы «Почты России» отправили под домашний арест.