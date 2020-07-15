Прилучный и Карпович теперь живут вместе

До сих пор артисты не подтвердили слухи о том, что у них роман.

Об это стало известно 15 июля. Обо всем сообщает «СтарХит». Соседи актера Павла Прилучного рассказали, что видели, как Мирослава Карпович переезжала к звезде. При этом им показалось, что девушка вела себя неадекватно – она грубила окружающим. Соседи не понимают, почему она поступает так, словно всегда жила с Прилучным.

«Она требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все указания», — удивляется источник информации.

Напоминаем, что в сети появлялись фотографии с отдыха парочки – на них даже замечали детей Прилучного. Прилучный и Карпович ездили в Крым, где ни в чем себе не отказывали. Несмотря на это, они скрывают свои отношения и все отрицают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце прокомментировала отдых Прилучного и Карпович.