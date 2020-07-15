Проклова назвала Ефремова «больным человеком»

Она считает, что ситуация непростая, ведь артист не в себе.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Актриса Елена Проклова рассказала, как она относится к аварии с участием Михаила Ефремова. Она отметила, что все должны нести ответственность за свои поступки – в том числе знаменитость. При этом Проклова попросила не забывать, что речь идет о «больном человеке», а, значит, ситуация не такая уж простая.

Актриса призвала людей поставить себя на место Ефремова. Он, считает звезда, не хотел таких страшных последствий.

«Мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя»,

— заявила Проклова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей отставке. Он уверяет, что его от актера не сможет убрать даже танк и, что Ефремов умный мужчина и понимает, что какие-либо слухи относительно него специально направлены на то, чтобы дискредитировать защитника