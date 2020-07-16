Боня рассказала, как попала в аварию в Италии

Блогер призналась, что давно так ничего не боялась.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем телеведущая Виктория Боня рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что несколько дней назад угодила в аварию в Италии. Блогеру до сих пор страшно вспоминать то, что было.

«Я не помню, чтобы я так последний раз когда-то боялась чего-то. У меня билось сердце, вылетало просто»,

— поделилась Боня.

Она отметила, что ее джип застрял на узкой улочке, и она некоторое время не могла ничего с этим поделать. Не удавалось вывернуть колеса, поэтому Боне пришлось вылезать через люк. Только спустя время она выбралась из ловушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дунайском ДТП: пострадавших трое. В сеть выложили снимки с места инцидента – на них видно, что автомобили помяты. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто стал виновников аварии.