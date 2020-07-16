Задержан похититель 3,5 миллионов из банка на Ветеранов

Подозреваемый в нападении на отделение банка. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемый в нападении на отделение банка. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка на проспекте Ветеранов. Из отделения он вынес 3,5 млн рублей. Часть денег мужчина успел потратить.

Подозреваемым оказался житель Петербурга 1978 года рождения. В его квартире на проспекте Героев полиция обнаружила травматический пистолет и патроны, одежду, в которой было совершено ограбление, а также 1 млн 745 тыс. рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, нападение произошло 11 июля. В офис банка на проспекте Ветеранов ворвался мужчина в медицинской маске. Угрожая пистолетом, он потребовал у работника деньги. С собой мужчина забрал 3,5 млн рублей. Никто в результате нападения не пострадал.