Недавно освободившийся уголовник вновь пойдет под суд за поножовщину

Житель Петербурга предстанет перед судом за причинение смертельных травм мужчине, с которым он находился в центре социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Петербурга, ранее судимый мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

Следствие считает, что 16 января этого года обвиняемый , находясь в указанном центре на улице Будапештской, ударил ножом в голень своего соседа. Потерпевшего доставили в больницу, однако выжить ему не удалось.

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что петербурженка, пырнувшая супруга ножом, избежала тюрьмы. Выяснилось, что в момент инцидента злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.