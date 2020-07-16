Застрявших в Москве после Бали петербуржцев развезли по домам

Из Москвы в Петербург прибыл автобус с 47 пассажирами. Домой вернулись горожане, которые застряли сначала на Бали, а потом — в Шереметьево.

Путь из Москвы занял восемь часов. В Петербург пассажиры ехали на автобусе «Пассажиравтотранса», оборудованном для междугородних перевозок.

«Было решено для экономии времени проложить маршрут по новой трассе М-11. В пути автобус сделал 2 санитарные остановки», — сообщили в Смольном.

На границе с Ленинградской областью автобус встретили экипажи ГИБДД и сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. По домам петербуржцев развезли тремя группами. Для этого город выделил два дополнительных автобуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиры, прилетевшие с Бали, застряли в аэропорту Шереметьево. Планировалось, что после посадки в Москве петербуржцев доставят домой, но в аэропорту им сообщили, что самолет уже улетел. Альтернативу пассажирам не предоставили.