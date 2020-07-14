Петербуржцы, летевшие с Бали, застряли в Шереметьево

Петербуржцы, летевшие с Бали, застряли в Шереметьево
Петербуржцы жалуются на авиакомпанию. Фото: instagram.com/handball.kudrovo/

Они отмечают, что заплатили за билеты и хотят наконец попасть домой.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем рассказал один из пассажиров в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что пассажиры рассчитывали из Москвы вылететь в Санкт-Петербург, но заранее купленный билет до дома прогорел в связи с переносом времени вылета. Россияне физически не могли попасть на борт и, прибыв в столицу, выяснили, что никакой альтернативы им предложить не могут. Отмечается, что речь идет об авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры также уверяют, что их пытаются отправить в обсерватор.

«По спискам нас было 77 человек. Мы все купили билеты по 400 евро, чтобы добраться домой»,

— подчеркнул гражданин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погибшую на Бали блогершу Тропицель похоронили в Петербурге.

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