В убийстве петербуржца, тело которого было выброшено в мусорный контейнер, обвиняют его друга

Петербургские правоохранители арестовали обвиняемого в убийстве 56-летнего местного жителя. Обвинения предъявлены его знакомому.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу, тело мужчины было найдено днем 13 июля на мусороперегрузочном корпусе, расположенном на улице Автобусной.

По подозрению в убийстве стражи порядка задержали 53-летнего приятеля найденного мертвым мужчины. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

По данным следствия, ночью 13 июля они распивали алкоголь в квартире дома №19 по проспекту Королева. Между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В результате обвиняемый избил потерпевшего неизвестным предметом, после чего последний скончался.

Чтобы скрыть следы, обвиняемый совместно с другими знакомыми сбросили тело в мусорный контейнер, расположенный во дворе указанного дома.

Следователи продолжают расследование.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что два жителя Петербурга отправятся в колонию за убийство мужчины на Богословском кладбище.