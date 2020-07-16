Глава РФПИ прокомментировал обвинения Британии в краже разработок вакцин

Ранее в британском центре кибербезопасности заявили, что продолжительное время в их стране фиксировались попытки хакеров взламывать сайты организаций, которые проводят работу по созданию вакцин против коронавирусной инфекции. В Лондоне считают, что киберпреступники представляют разведку России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поспешил опровергнуть подобные сообщения. Во время интервью Times Radio он предположил, что подобный информационный вброс может являться попыткой запятнать репутацию российского препарата, который имеет возможность оказаться на рынке первее других и быть успешным. Данного положения дел могут бояться некоторые люди.

Отдельно отмечено, что красть какие-либо разработки просто нет смысла. У российских ученых и так есть вся необходимая информация, предоставленная англо-шведской биофармацевтической компанией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 в России будет проводиться на добровольной основе.