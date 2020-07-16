Врач рассказал, какие симптомы часто можно спутать с гастритом

Порой на некоторые недомогания человек может не обращать внимание, думая, что проблема не так серьезна.

Боли в желудке во время голода, а также болезненные ощущения после приема пищи часто принимают за проявления гастрита. Но порой за этими сигналами может скрываться язва. Об этом сообщил онколог-хирург Иван Карасев в своем Instagram-аккаунте.

Все дело в том, что в желудок проникают вещества-агрессоры, которые помогают переваривать пищу. К примеру, соляная кислота. Для того, чтобы она не приносила вред, в желудке вырабатывается специальный защитный фактор. Но, в случае большого количества выбросов агрессивных веществ, защита истончается, а стенки желудка попадают под негативное воздействие. Сначала появляется эрозия, а за ней уже следует и язва.

Стоит отметить, что данное заболевание может проявляться из-за наследуемых факторов, а также при большом употреблении некоторых нестероидных лекарств.

Очень важно вовремя заметить тревожные симптомы и отправиться на обследование к врачу. Если этого не сделать, возможны осложнения: образование опухоли, пенетрация, кровотечения.

Также специалист отметил, какое исследование стоит предпочесть — эндоскопию. Она более точно покажет всю сложившуюся картину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что бег помогает при язвенной болезни желудка.