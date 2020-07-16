Водители грузовиков устроили кулачные бои прямо на КАД

Конфликтная ситуация перешла в рукоприкладство.

В четверг, 16 июля, два водителя большегрузов решили выяснить свои отношения на повышенных тонах. Позднее, эмоции взяли верх, а ссора превратилась в драку. И все это на глазах у других водителей прямо на дороге. Очевидцы опубликовали видео конфликта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Причины произошедшего неизвестны. Непонятно и то, удалось ли все же как-то урегулировать спорную ситуацию. Однако, можно отметить, что распустили руки мужчины после того, как один дал другому пинок.

Сотрудников полиции, которые могли бы разнять конфликтующих, поблизости замечено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском бульваре произошла драка со стрельбой. Групповая драка закончилась использование огнестрельного оружия.