В США школьница не сделала домашнее задание и отправилась в тюрьму

Подросток находилась на испытательном сроке и должна была вести себя как примерный гражданин.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Информацией делится Detroit Metro Times. В США школьницу отправили в тюрьму после того, как она не выполнила домашнее задание. Судья решила, что подросток нарушила условия испытательного срока – девочка проведет какое-то время в комплексе для несовершеннолетних нарушителей. Отмечается, что Грейс в прошлом году обвинили в нападении и краже, но ей разрешили остаться на свободе до тех пор, пока она ведет себя как примерный гражданин.

За права девочки сейчас борются исполнительные власти и законодатели штата Мичиган. Они не согласны с решением судьи и считают его «вызывающим беспокойство». Уточняется, что у Грейс есть синдром дефицита внимания, поэтому ей сложно справляться с онлайн-занятиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в школах хотят ввести пятидневку.