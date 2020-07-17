Рабочие вышли на забастовку у «Лахта Центра»

У «Лахта Центра» в Петербурге 17 июля собралась толпа недовольных рабочих. На забастовку они вышли из-за отсутствия выплат.

В пресс-службе строительной компании «Ренессанс Констракшн» утверждают, что рабочие требуют выплаты, которые выходят «за рамки трудовых договоров».

«В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими», — приводит РИА Новости слова представителя компании.

Большинство из рабочих, вышедших на забастовку — трудовые мигранты. Сейчас на месте работают консул Узбекистана в Петербурге и руководство «Ренессанс Констракшн». Компания уточняет требования бастующих и пытается разрешить ситуацию.

Это не первая забастовка рабочих у «Лахта Центра». Зимой 2020 года у небоскреба собралась толпа недовольных сотрудников с требованием выплат. Рабочим тогда заявили, что они не получат выплаты в ближайшее время, так как «Газпром» только заплатил налоги.