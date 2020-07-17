Платная трасса М-11 собирает пробки из фур

Еще недавно пустынная трасса М-11 Москва — Петербург начала собирать пробки. Проезд усложняют фуры, которые наводнили дорогу после того, как нашли «слабое» место в системе оплаты проезда.

Водители фур заезжают на М-11 не с МКАД в Москве, а у Солнечногорска. За счет этого им удается сэкономить. Как рассказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, путь туда-обратно без участка «МКАД — Солнечногорск» обходится в 1400 рублей по транспондеру.

«То есть, весь путь до Питера стоит столько же, сколько от МКАД до Солнечногорска. Ну не должно же быть такого», — приводит его слова «Москва.ру».

Фуры стали «размножаться» на М-11 и обгонять друг друга, но делают это специфически. Водители едут со скоростью чуть более 90 км/ч, игнорируя педаль газа при обгоне.

Большегрузы не только нервируют водителей своими габаритами и скоростью, но и создают аварийные ситуации. Так, 22 мая на 557-м км трассы произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.