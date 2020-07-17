Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Артист признался, что они не дружат домами.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Обо всем певец Филипп Киркоров поведал в разговоре с «Комсомольской правдой». Он, рассказывая об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой, заверил, что между ними нет никаких отношений. Они не дружат домами, и обратную ситуацию Киркоров считал бы странной.

«И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить»,

— объяснил артист.

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина, а Киркоров о своей личной жизни говорит не охотно. Он считает, что именно демонстрация счастья однажды разрушила брак с Пугачевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл.