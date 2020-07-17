Реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах завершится к 2021 году

Усадьбу Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области отреставрируют к 2021 году. Об этом сообщил глава комитета по культуре Владимир Цой.

Завершить ремонт планировалось к 2022 году, однако сроки пришлось перенести из-за подрядчика. Компания не справилась со своей работой, заявил Цой на пресс-конференции, посвященной охране культурного наследия Ленобласти.

Проект реставрации предстоит скорректировать. К его реализации специалисты приступят в 2021 году. Зимой усадьбу планируют законсервировать, пишет 47channel.ru.

Цой также сообщил о подаче иска об изъятии усадьбы Елисеевых в Белогорке в собственность Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьбу Всеволожских в Ленинградской области приспособят под библиотеку. Концепции реставрации уже представлены.